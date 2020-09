Comunicado do Business Wire :PCI Pharma Services

PCI Pharma Services (PCI), fornecedora líder mundial de soluções de terceirização farmacêutica e biofarmacêutica, anunciou hoje o lançamento da pci | bridge, uma plataforma digital inovadora que dará aos clientes visibilidade imediata de sua cadeia de suprimentos clínica e comercial e fornecerá dados e insights instantâneos para informar sobre a tomada de decisões. Criada usando um processo de desenvolvimento ágil no qual os principais clientes colaboram e fornecem informações, a PCI construiu uma interface digital líder do setor que oferece maior transparência aos clientes - economizando tempo e recursos para ajudar a proporcionar terapias que mudam a vida dos pacientes com mais rapidez. O lançamento da pci | bridgeé uma das muitas iniciativas que a PCI empreendeu para incorporar a transformação digital como núcleo de sua estratégia de negócios.

"Na PCI, estamos sempre olhando para o futuro e podemos ver o potencial que a tecnologia e os sistemas digitais têm para a indústria da cadeia de suprimentos farmacêutica", disse Salim Haffar, CEO da PCI Pharma Services. "Doze meses atrás, tomamos a decisão deliberada como organização de investir mais nesta área, com o objetivo de melhorar as experiências dos clientes, digitalizar os processos de negócios e alinhar nossa TI à medida que crescemos. O lançamento da pci | bridge representa um marco importante em nossa jornada de transformação digital. Acreditamos que nossa oferta exclusiva simplificará a forma como nossos clientes interagem conosco e criará uma experiência de cliente de primeira linha."

Uma conexão direta entre PCI e clientes, a plataforma tornará as informações em tempo real prontamente acessíveis aos clientes, incluindo dados de estoque, produção, distribuição e envio, apresentados em formatos organizados e personalizáveis. A plataforma também possui um repositório de documentos onde a papelada eletrônica pode ser armazenada e acessada a partir de um único lugar, e as assinaturas podem ser protegidas na plataforma.

"Ter uma cadeia de suprimentos em pleno funcionamento, cuja base é construída em recursos e tecnologias habilitados digitalmente, significa que podemos ser mais hábeis em mover recursos, ativos e estoque - de forma rápida e eficaz", disse Wayne Hull, diretor Digital e de Tecnologia da PCI Pharma Services. "Estamos adotando novas tecnologias na PCI porque elas melhoram as experiências do cliente, dão maior visibilidade na cadeia de suprimentos e fornecem insights sobre dados para otimizar a eficiência e mitigar os riscos."

A tecnologia por trás da pci | bridge irá integrar de perto, e de forma muito segura, os sistemas da PCI com os dos clientes para que a cadeia de suprimentos possa ser facilmente gerenciada por ambas as partes. Uma vantagem significativa é a remoção de processos manuais que geralmente demandam muito tempo para ambos os lados.

"Buscar a contribuição de vários clientes para entender como esperamos usar a plataforma e visualizar as iterações conosco é inestimável em termos de estruturação da ferramenta para que possa ser realmente útil para o nosso trabalho", disse Wendy Xia, diretora sênior e chefe da Cadeia de Suprimentos da Agios Pharmaceuticals, um cliente importante da PCI que colaborou com a empresa na pci | bridge. "Estou muito animada com o fato de a minha equipe usar a pci | bridge porque acho que ela aumentará muito a produtividade e a eficiência em ambos os extremos."

"Os benefícios que vejo em usar a pci | bridge é que elimina a necessidade de os clientes contatarem constantemente as equipes de projeto para obter atualizações. Agora, teremos essas informações ao nosso alcance e, em vez disso, podemos nos concentrar no panorama geral com a PCI, como o que está por vir", acrescentou Kevin Gregorczyk, diretor de Operações de Desenvolvimento da eFFECTOR Therapeutics, outro importante cliente da PCI que participou do processo de desenvolvimento.

Depois do lançamento, a PCI continuará evoluindo e atualizando os recursos da pci | bridge para atender às necessidades dos clientes.

Sobre a PCI Pharma Services

O setor global da saúde confia na PCI para soluções de desenvolvimento de medicamentos que aumentam a velocidade de comercialização de seus produtos e as oportunidades de sucesso comercial. Somente a PCI possui experiência comprovada, que vem com mais de 50 lançamentos bem-sucedidos de produtos por ano e mais de cinco décadas no setor de saúde. A tecnologia líder e o investimento contínuo nos permitem atender às necessidades globais de desenvolvimento ao longo do ciclo de vida do produto - desde os ensaios clínicos de Fase I até a comercialização e fornecimento contínuo. Nossos clientes nos veem como uma extensão de seus negócios e um parceiro de colaboração, com o objetivo compartilhado de melhorar a vida dos pacientes. Para mais informações, acesse www.pci.com ou siga-nos no Twitter em @PCI_Social.

