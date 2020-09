COVID-19: prefeito é reeleito em cidade da Romênia 11 dias depois de morrer

Ion Aliman (foto: Redes Sociais/Reprodução)

a morreu há 11 dias, vítima do, mas foi reeleito por grande maioria nas eleições municipais de domingo.

Ion Aliman, que morreu em 17 de setembro aos 57 anos, recebeu 1.057 dos 1.600 votos registrados na localidade de Deveselu, informou a imprensa local.

Os moradores do município seguiram até o túmulo do prefeito para celebrar a vitória.

Uma foto divulgada no Facebook mostra dezenas de pessoas com velas no cemitério de Deveselu.

A localidade de Deveselu já entrara para o noticiário recentemente por um conflito entre um de seus habitantes e o comando de um escudo antimísseis dos Estados Unidos, inaugurado em 2016.

As 250 ovelhas de Dumitru Bleja se transformaram, sem querer, em uma ameaça para a segurança do dispositivo militar porque pastavam perto da cerca de proteção e ativavam com frequência os sistemas de alerta.

O morador recebeu a ordem de demolir seu galpão para ovelhas e levá-las para outro lugar, mas respondeu com um pedido de indenização por danos e prejuízos de 18.000 euros (US$ 20.980), que acabo rejeitado pelos tribunais em 2018.