Mais de um milhão de mortes por covid-19 registradas no mundo

Mais de um milhão de mortes vinculadas à covid-19 foram registradas no mundo desde que o vírus foi detectado na China em dezembro de 2019, de acordo com uma recontagem estabelecida pela AFP neste domingo (27) com base em dados oficiais.

No total, foram confirmados oficialmente 1.000.009 óbitos no mundo, de um total de 33.018.877 casos detectados, enquanto 22.640.048 pessoas se recuperaram da doença, de acordo com as autoridades. As regiões mais atingidas em número de mortes são a América Latina e o Caribe (341.032 mortes, 9.190.683 casos), a Europa (229.945; 5.273.943) e os Estados Unidos e Canadá (214.031; 7.258.663).