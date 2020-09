Ex-jogador de futebol americano impede suposta tentativa de sequestro do neto

O ex-jogador de futebol americano Joe Montana, de 64 anos, e sua esposa, Jennifer, evitaram uma aparente tentativa de sequestro de seu neto de sua casa em Malibu, Califórnia, informaram neste domingo as autoridades locais.

O incidente ocorreu na noite de sábado, quando uma mulher invadiu a casa do ex-jogador e retirou o bebê de nove meses de seu cercadinho na sala de estar, segurando-o nos braços quando o Montana a confrontou.

"O Sr. Montana e sua esposa, Jennifer, confrontaram a mulher, tentaram acalmar a situação e pediram à suspeita que devolvesse seu neto a eles", foi descrito no relatório do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

"Houve uma luta e a Sra. Montana conseguiu tirar a criança dos braços da suspeita", apontou o registro.

A mulher conseguiu escapar do local, mas, depois que Montana notificou a polícia, ela foi presa sob suspeita de tentativa de sequestro e agressão.

"Uma situação assustadora, mas estamos gratos por todos estarem bem. Agradecemos o respeito por nossa privacidade neste momento", disse Montana neste domingo.

O ex-quarterback e membro do Hall da Fama da Liga de Futebol Americano (NFL) se aposentou no final da temporada de 1994, depois de ganhar quatro títulos do Super Bowl com o San Francisco 49ers.