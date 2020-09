Trump pagou 750 dólares em impostos federais no ano que venceu as eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pagou apenas 750 dólares em impostos federais em 2016, ano em que ganhou as eleições presidenciais, de acordo com uma investigação do jornal New York Times publicada neste domingo (27) sobre mais de 20 anos de declarações de impostos do mandatário.

"Ele não pagou qualquer imposto sobre a renda em dez dos quinze anos anteriores, em grande parte porque declarou mais perdas do que receitas", escreveu o jornal americano.

As declarações de imposto de renda do ex-magnata imobiliário estão no centro de uma batalha jurídica, já que Trump sempre se negou a publicá-las, indo contra a tradição criada por seus antecessores na presidência dos Estados Unidos.