Trump sugere que Joe Biden realize teste antidoping antes de debate

O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu que seu opositor na disputa eleitoral à Casa Branca Joe Biden realize um exame toxicológico antes ou depois do debate presidencial marcado para a próxima terça-feira (29). Ele disse que concordaria em também passar pelo teste.



"Exigirei fortemente um teste de drogas para o sonolento Joe Biden antes ou depois do debate na noite de terça-feira. Naturalmente, concordarei em fazer um também", escreveu o presidente norte-americano neste domingo, em sua conta no Twitter.



Trump citou as performances de Biden em debate, que seriam "desiguais", e sugeriu que apenas drogas poderiam causar essa discrepância.



Não é a primeira vez que Trump desafia seu oponente em disputa eleitoral a realizar teste antidoping. Em 2016, o atual presidente dos EUA também chegou a sugerir que a então candidata Hillary Clinton realizasse um teste antes do último debate da corrida eleitoral. As alegações foram similares: o comportamento do oponente durante debates.