Covid-19: Estado de NY atinge 1.005 novos casos no sábado, nº recorde desde junho

O Estado de Nova York registrou neste sábado, 26, 1.005 novos casos da covid-19, afirmou o governador Andrew Cuomo. É a primeira vez que o nível diário superou 1 mil desde o início de junho no Estado americano. Nova York chegou a ser o centro da pandemia, mas tem desde então mantido os casos em níveis mais baixos.



A nova alta ocorre no momento em que autoridades locais continuam a avançar na reabertura econômica. Na próxima terça-feira na cidade de Nova York, as escolas públicas para crianças até oito anos devem reabrir. Em 30 de setembro, os restaurantes da cidade poderão reabrir para o jantar no salão fechado, com ocupação de 25%, disse o prefeito Bill de Blasio na sexta-feira, 25.



Cuomo, um democrata, disse que 1% dos testes no Estado na sexta-feira eram positivos. Dos 1.005 casos, 429 estavam na cidade de Nova York, segundo dados do escritório do governo. Fonte: Dow Jones Newswires.