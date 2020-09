Confrontos entre manifestantes contra o confinamento e polícia em Londres

Manifestantes e polícia se enfrentaram neste sábado (26) no centro de Londres, quando os agentes começaram a dispersar as milhares de pessoas reunidas em um protesto contra o confinamento.

Mais de 10.000 pessoas participaram da manifestação "Não consentimos" em Trafalgar Square contra as medidas do governo para combater o coronavírus.

Em fotos compartilhadas no Twitter são observados confrontos menores quando a polícia interveio. Os agentes atingiram alguns participantes com cassetetes, segundo as imagens.

"Queremos ser claros, este protesto já não está isento de normas. Estamos pedindo aos participantes que se dispersem. Infelizmente, alguns policiais ficaram feridos em confrontos com as pessoas", disse a polícia metropolitana em um tuíte.

Vários agentes ficaram feridos em um protesto semelhante na semana passada.