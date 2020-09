Ucrânia: número de mortes em acidente aéreo sobe para 26

Equipes de resgate que vasculhavam a área onde um avião militar ucraniano caiu encontraram mais dois corpos neste sábado, elevando o número de mortes para 26. Uma pessoa sobreviveu. O avião, um turboélice Antonov-26 pertencente à Força Aérea ucraniana, transportava uma tripulação de sete e 20 cadetes de uma escola de aviação militar quando caiu e pegou fogo na sexta-feira à noite, enquanto se aproximava da aterrissagem no aeroporto de Chuhuiv, cerca de 400 quilômetros a leste da capital Kiev. Duas pessoas sobreviveram, mas uma morreu posteriormente em um hospital. A causa do acidente ainda não foi esclarecida.



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, declarou sábado como dia de luto pelas vítimas do acidente e ordenou que voos de aviões An-26 fossem suspensos enquanto se aguarda a investigação da causa. Zelenskiy, que visitou a área do acidente no sábado, pediu uma avaliação completa das condições do equipamento militar do país. O primeiro-ministro Denis Shygal solicitou um relatório oficial sobre o acidente até 25 de outubro. Fonte: Associated Press.