ONU pede fim imediato de hostilidades perto da capital da Líbia

A ONU pediu o fim imediato das hostilidades entre dois grupos armados em Tajura, nos arredores da capital da Líbia, Tripoli, segundo um comunicado da missão de apoio das Nações Unidas na Líbia (Manul).

A Manul pediu "o fim imediato das hostilidades" e pede a todas as partes que respeitem "suas obrigações de conformidade com o direito internacional humanitário", em um comunicado publicado na noite de sexta-feira.

Confrontos com armas pesadas eclodiram desde quinta-feira entre duas milícias leais ao Governo da União Nacional (GNA), em áreas residenciais de Tajura, cerca de 20 km ao leste da capital.

As razões desses confrontos, que deixaram três mortos, são desconhecidas. Mas, segundo fontes locais, se devem a divergências entre os chefes de ambos os grupos armados.

Desde a queda do governo de Muamar Gadafi em 2011, a Líbia, que dispõe das reservas de petróleo mais abundantes da África, está afetada por um conflito entre dois poderes rivais: o Governo da União Nacional (GNA), com sede em Tripoli e reconhecido pela ONU, e o marechal Haftar, que controla o leste e parte do sul do país.