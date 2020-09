Flórida retira restrições por COVID-19 no dia em que supera 14 mil mortos

Governador da Flórida, Ron DeSantis flexibilizou regras, até mesmo, para bares e restaurantes (foto: Joe Raedle/AFP)

O governador da Flórida, Ron DeSantis, retirou nesta sexta-feira (25) as restrições impostas a bares e restaurantes e eliminou as multas relacionadas ao distanciamento social no dia em que o estado dos EUA ultrapassou 14 mil mortes pela pandemia de COVID-19.

A ordem executiva "remove asestaduais a negócios como restaurantes" e instrui que "nenhuma lei impede que um indivíduo trabalhe em uma empresa", de acordo com o texto divulgado pelo gabinete do governador, fiel aliado do presidente

Com vigência imediata, a ordem que avança para a "fase 3" também impede que os municípios imponham o uso de, "suspendendo as multas e penalidades pendentes, assim como a sua cobrança no futuro, que venham a ser aplicadas contra pessoas em relação à COVID-19".

"No estado da Flórida, todos têm direito ao trabalho", disse DeSantis em entrevista coletiva, ao anunciar a medida.

Os governos municipais e dos condados podem manter algumas restrições aos restaurantes, mas não podem limitar a ocupação a menos de 50%.

"Eles simplesmente não podem dizer que não", disse o governador republicano.

Região turística de Miami

Não ficou claro que medidas seriam tomadas pelo populoso condado de Miami-Dade, que concentra o maior número de casos de novo coronavírus no estado e também atrai o turismo.

Até o momento, os restaurantes da região do Sul da Flórida estão operando com 50% da capacidade.

A Flórida é um epicentro do coronavírus e está longe de controlar o surto da doença.

Acumula quase 700 mil infectados e um total de 14.083 mortes, segundo dados da Secretaria de Saúde.

Nesta sexta-feira, o estado somou 122 mortes por COVID-19.

O estado está registrando entre 2 mil e 3 mil novas infecções por dia, bem abaixo das 15 mil registradas no pico da pandemia.

Além disso, a quantidade de testes feitos diariamente foi reduzida drasticamente.