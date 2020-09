Primeira pessoa curada do HIV está morrendo de câncer no sangue, diz o parceiro

Timothy Ray Brown, o americano conhecido como "o paciente de Berlim" que em 2008 se tornou a primeira pessoa a ser curada do HIV, está com câncer terminal, de acordo com seu parceiro.

"Timothy não está morrendo de HIV, só para ficar claro", disse seu parceiro Tim Hoeffgen ao ativista e escritor Mark King, que publicou um post em um blog sobre o assunto na terça-feira.

"O HIV não foi encontrado em sua corrente sanguínea desde que ele foi curado. Isso se foi. Isso é da leucemia. Deus, eu odeio câncer", acrescentou Hoeffgen.

King disse à AFP que havia contatado o casal por telefone no sábado passado. Brown, 54 anos, está recebendo cuidados paliativos em sua casa em Palm Springs, Califórnia.

"Vou continuar lutando até não poder mais lutar", disse Brown a King. Brown fez história na medicina e se tornou a personificação da esperança para dezenas de milhões de pessoas que viviam com o vírus que causa a AIDS quando ele foi curado, há mais de uma década.

Ele estava estudando em Berlim em 1995 quando soube que havia sido infectado. Então, em 2006, foi diagnosticado com leucemia, ou câncer que afeta o sangue e a medula óssea.

Para tratar a leucemia, seu médico da Universidade Livre de Berlim usou um transplante de células-tronco de um doador que tinha uma mutação genética rara que lhe deu resistência natural ao HIV, na esperança de eliminar ambas as doenças.

Foram necessários dois procedimentos dolorosos e perigosos, mas o resultado foi um sucesso: em 2008, Brown foi declarado livre das duas doenças e foi inicialmente apelidado de "o paciente de Berlim" em uma conferência médica para preservar seu anonimato.

Dois anos depois, ele decidiu quebrar o silêncio e se tornar uma figura pública, dando palestras e entrevistas e começando sua própria fundação.

"Sou a prova viva de que pode haver cura para a AIDS", disse ele à AFP em 2012. "É maravilhoso estar curado do HIV".

No ano passado, foi anunciada a segunda pessoa curada pelo mesmo método. Inicialmente chamado de "o paciente de Londres", ele mais tarde veio a público, identificando-se como Adam Castillejo.