Primeiro-ministro grego pede na ONU que Turquia dê 'uma chance à diplomacia'

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, pediu nesta sexta-feira à Turquia que encontre uma solução diplomática para as tensões bilaterais e disse que espera um acordo entre os dois rivais históricos.

Mitsotakis acusou a Turquia de "agressão" por sua recente busca de recursos energéticos nas águas em meio ao conflito, mas afirmou que ainda está "otimista" para chegar a uma solução.

"Assim que nos encontrarmos, vamos conversar e buscar uma solução mutuamente aceitável. Vamos dar uma chance à diplomacia", pediu Mitsotakis ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan em seu discurso na Assembleia Geral da ONU.

"Se depois de tudo ainda não conseguirmos chegar a um acordo, então devemos confiar na sabedoria da Corte Internacional de Haia", disse Mitsotakis, reiterando uma oferta da Grécia.

Em um discurso pré-gravado com a Acrópole atrás, Mitsotakis destacou o recente reconhecimento de Israel pelos Emirados Árabes Unidos como um sinal de que Turquia e Grécia podem superar sua velha hostilidade.

"Me recuso a acreditar que não é possível que exista uma colaboração entre vizinhos", afirmou.

No mês passado, a Turquia enviou uma embarcação apoiada por fragatas militares em busca de reservas de gás e petróleo em águas que a Grécia também considera suas.

A Grécia respondeu com exercícios navais como uma advertência e recebeu o apoio da União Europeia, especialmente da França.

O tom foi suavizado recentemente entre Turquia e Grécia, ambos membros da OTAN, que na terça-feira acordaram iniciar negociações exploratórias sobre a disputa.

Em seu próprio discurso na Assembleia na terça-feira, Erdogan disse que a Turquia deseja "resolver as disputas com um diálogo sincero, baseado na lei internacional e com uma base igualitária".