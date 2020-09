As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - CHECAMOS O DISCURSO DE BOLSONARO NA ASSEMBLEIA GERAL DA ONU

Em pronunciamento em vídeo transmitido em Nova York para abrir uma Assembleia Geral da ONU adaptada à pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre os incêndios que afetam a Amazônia e o Pantanal e defendeu a atuação de seu governo durante a crise de saúde provocada pela covid-19. Abaixo, o AFP Checamos analisou algumas das principais declarações do mandatário durante o seu discurso.

2 - ONU CONVIDA LULA PARA EVENTO APÓS DISCURSO DE BOLSONARO NA ASSEMBLEIA GERAL

"ONU convida Lula para discursar, após vergonha mundial de Bolsonaro", dizem publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais desde 22 de setembro. O ex-presidente realmente participou de um seminário com a relatora especial da ONU para o Direito à Educação, Koumbou Boly Barry, este mês. Relatores especiais não são, contudo, funcionários da ONU. Além disso, o setor da organização ligado a Barry afirmou à AFP que não organizou ou participou do evento, que foi coordenado, na verdade, pela Organização do Mundo Islâmico para Educação, Ciência e Cultura (ICESCO).

3 - BRIGADISTAS PROVOCAM INCÊNDIOS NO PANTANAL

Um vídeo em que agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) colocam fogo em áreas de vegetação seca foi compartilhado milhares de vezes em redes sociais desde meados de setembro. Segundo as postagens, a gravação mostra os brigadistas provocando os incêndios florestais que têm afetado o Pantanal nas últimas semanas. No entanto, os profissionais estavam combatendo estas chamas com uma técnica chamada queima de expansão.

4 - IMAGENS MOSTRAM SITUAÇÃO DO PANTANAL EM 2020

No momento em que chamas devastam o Pantanal, que enfrenta número recorde de focos de incêndio este ano, diversas imagens que supostamente retratam a situação do bioma circulam nas redes, sendo compartilhadas dezenas de milhares de vezes desde meados de setembro. No entanto, muitas das fotos viralizadas foram feitas em outros países, como Austrália e Estados Unidos, e outras no Brasil, mas em regiões diferentes ou anos anteriores.

5 - CEO DA NETFLIX PRESO POR POSSE DE PORNOGRAFIA INFANTIL

"Cofundador e diretor geral da Netflix preso por posse de material pornográfico infantil. Reed Hastings preso por agentes do FBI em sua casa na Califórnia", asseguram publicações compartidas dezenas de vezes em redes sociais, mencionando a suposta notícia de 12 de setembro de 2020. No entanto, esta informação foi publicada originalmente por apenas um site, que logo deletou o artigo. Não há qualquer outro registro da suposta prisão. A alegação surge em meio a uma campanha de boicote contra a Netflix devido ao lançamento do filme francês "Mignonnes" ("Cuties", em inglês).