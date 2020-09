Papa Francisco pede flexibilização de sanções internacionais em discurso na ONU

O papa Francisco pediu, nesta sexta-feira (25), a flexibilização das sanções internacionais que, em sua opinião, afetam toda a população civil, sem citar nenhum país em particular.

Em seu discurso gravado para a Assembleia Geral das Nações Unidas, Francisco também lamentou uma "erosão do multilateralismo" e o "clima de desconfiança" que reina no mundo.

"Devemos acabar com o atual clima de desconfiança. Na verdade, estamos enfrentando uma erosão do multilateralismo tão grave quanto no momento de desenvolvimento de novas tecnologias militares", disse.

Por outro lado, sem citar os países afetados, o pontífice fez um apelo para que "flexibilizem as sanções internacionais" que, segundo ele, afetam principalmente as populações civis.