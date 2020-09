Coreia do Sul diz que Norte pediu desculpas por morte de autoridade sul-coreana

A Coreia do Sul disse que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, pediu desculpas pelo assassinato de um oficial sul-coreano. O gabinete presidencial da Coreia do Sul afirmou nesta sexta-feira, 25, que Kim apresentou um pedido de desculpas em

uma mensagem para a Coreia do Sul. Segundo o gabinete, Kim chamou o incidente de "inesperado" e "infeliz".



Na quinta-feira, a Coreia do Sul acusou a Coreia do Norte de matar a tiros em de seus servidores públicos que provavelmente tentou desertar para o Norte. Segundo Seul, o homem havia desaparecido de um navio do governo que estava inspecionando possíveis atividades de pesca ilegal numa área ao sul da fronteira entre os países, na segunda-feira (21). No dia seguinte, ele foi morto a tiros e teve o corpo incendiado ao ser encontrado em águas norte-coreanas.



Autoridades sul-coreanas condenaram a Coreia do Norte, classificando o episódio como "ato atroz" e pediram punição aos responsáveis pelo ato, exigindo um pedido de desculpas. É extremamente incomum que um líder norte-coreano peça desculpas a um rival do sul

Coreia em qualquer assunto. Fonte: Associated Press.