Rei Harald da Noruega, 83 anos, hospitalizado em Oslo

O rei Harald V da Noruega, de 83 anos, foi hospitalizado nesta sexta-feira em Oslo, anunciou o palácio real, sem divulgar detalhes sobre o motivo da internação.

No trono por mais de 29 anos, Harald, uma figura unificadora no país, já havia sido hospitalizado em janeiro.

O rei, admitido no Rikshospitalet de Oslo, "está de licença médica" e o príncipe Haakon, 47 anos, assume temporariamente as funções oficiais, informou o palácio em um comunicado.

Durante a internação do pai no início do ano, Haakon exerceu a regência por dois anos.

Harald, um rei com experiência de atleta, disputou os Jogos Olímpicos e venceu diversas várias competições. Nos últimos anos passou por vários problemas de saúde, mas se nega a abdicar.

Em 2003 foi operado por um câncer de bexiga e em 2005 passou por uma cirurgia cardíaca.

Neto de Haakon VII, primeiro da linha real norueguesa, Harald reina no país desde 17 de janeiro de 1991.