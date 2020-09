Comunicado do Business Wire :Esri

A Esri, líder global em inteligência de localização, anunciou hoje uma iniciativa conjunta com AfroChampions, uma organização pan-africana sem fins lucrativos que visa promover políticas que fomentam a colaboração público-privada para a transformação económica de África. O objetivo da iniciativa é envolver líderes em negócios, governos, União Africana e outras comunidades econômicas regionais por meio do diálogo e da construção de parcerias potenciais na aplicação de tecnologia e soluções geoespaciais.

Esta nova parceria com a AfroChampions visa contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável na África e promover os benefícios de uma infraestrutura geoespacial compartilhada em todo o continente. Como a maioria dos africanos ainda vive em áreas rurais, a tecnologia do sistema de informação geográfica (GIS) pode criar novas oportunidades de crescimento, especialmente em áreas críticas como saúde e telemedicina, gestão de terras, agricultura e mobilidade.

O poderoso mapeamento e análise de dados que o GIS fornece constitui a base para algumas das estratégias econômicas mais bem-sucedidas que as nações buscam hoje. Esta iniciativa oferecerá aos governos africanos e outras organizações acesso simplificado à tecnologia e expertise GIS da Esri, líder mundial, além de uma ampla rede de parceiros regionais.

"Dado o impacto da pandemia COVID-19 e crises relacionadas, os líderes africanos devem acelerar a Área de Livre Comércio Continental Africana [AfCFTA], que é o nosso próprio plano de recuperação", disse o Dr. Edem Adzogenu, diretor executivo do AfroChampions. "No entanto, precisamos de tecnologias, como soluções geoespaciais, para operacionalizar o AfCFTA."

A longo prazo, as soluções da Esri promoverão projetos retidos como parte do AfroChampions Trillion Dollar Investment Framework, um roteiro de 360 graus oficialmente endossado pela União Africana e no qual os principais facilitadores do AfCFTA são o transporte e a conectividade; a remoção de barreiras não tarifárias; energia de baixo custo; e maior valor e industrialização em uma economia digital modernizada.

"Em um momento de incerteza econômica, consideramos parte da missão da nossa empresa coordenar e colaborar com parceiros como o AfroChampions para iniciativas que promovam o desenvolvimento global sustentável", disse Sohail Elabd, gerente geral da Esri Oriente Médio e África. "Com a ajuda de uma rede de líderes políticos e empresariais orientados para a ação espalhados por todo o continente, essas iniciativas podem ser instrumentais no avanço do uso de soluções geoespaciais para o bem público em todo o mundo, desde a cobertura de saúde até o suporte de infraestrutura."

Esta parceria é parte do compromisso contínuo da Esri com seus usuários e com a comunidade geoespacial mais ampla em toda a África. Está estreitamente alinhado com as principais iniciativas continentais, como AfCFTA; a Estratégia do Banco Africano de Desenvolvimento para 2013-2022; a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável; e a Agenda 2063 da União Africana, que enfatiza a necessidade de gestão global da Informação Geoespacial para o Desenvolvimento Sustentável (GI4SD).

"O apoio da Esri é oportuno", continuou Adzogenu. "Isso pode nos ajudar de muitas maneiras práticas, como compilar dados, identificar as melhores práticas que podem ser replicadas de um país para outro, definir os locais certos para projetos de infraestrutura estratégica ou lançar projetos renováveis transfronteiriços."

Africa Geoportal, a plataforma de comunidade geoespacial existente do continente construída pela Esri apoiará o festival virtual Boma of Africa dos AfroChampions, bem como outras atividades contínuas de extensão da comunidade.

Para saber mais sobre como a Esri está fazendo parceria com as comunidades do Oriente Médio e da África para capacitá-las com soluções sustentáveis baseadas em localização para os desafios globais, visite esri.com/en-us/about/about-esri/mea.

Sobre a AfroChampions

A Iniciativa AfroChampions é uma parceria público-privada concebida para galvanizar recursos e instituições africanas para impulsionar a integração e transformação económica de África. Como consequência, o AfroChampions apoia o surgimento e o sucesso de campeões econômicos africanos, que desempenham um papel crítico na integração dos mercados africanos e na aceleração da transformação do continente e sua competitividade global. A AfroChampions está sediada em Accra, Gana, e trabalha com parceiros e governos regionais e globais, com o apoio de outros parceiros corporativos e institucionais. O AfroChampions definiu quatro pilares de atividade, todos com o objetivo de apoiar a integração econômica da África. Estes são

-- Advocacia política: Formulação de políticas e defesa da integração africana e desenvolvimento inclusivo, com um enfoque específico no avanço da área de livre comércio continental africana, com expectativa de criar o maior mercado único globalmente em 2021.

-- Mobilizando campeões para causar impacto: Construir redes e parcerias de defensores dos setores público e privado africanos para colaborar em projetos e iniciativas de transformação africanos.

-- Facilitando investimentos: Impulsionar o investimento em projetos revolucionários no continente que aceleram a integração e a transformação.

-- Construindo futuros campeões: Construir e promover a próxima geração de instituições, inovadores e líderes africanos campeões.

Saiba mais em www.afrochampions.com.

Sobre a Esri

A Esri - líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento - ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. A Esri foi fundada em 1969 e possui soluções de software implementadas em mais de 350 mil organizações, entre elas, 90 empresas Fortune 100, todos os 50 governos estaduais, mais da metade de todos os condados (grandes e pequenos) e 87 faculdades Forbes Top 100 dos Estados Unidos, além de 15 departamentos executivos do governo norte-americano e dezenas de instituições independentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais avançadas para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Acesse a empresa em esri.com.

