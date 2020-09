'Esperamos ter 5 mil espectadores', declara diretor de Roland Garros

"Esperamos poder reunir 5.000 espectadores", disse nesta quinta-feira o diretor do Torneio de Roland Garros, Guy Forquet, um dia após o anúncio de novas restrições para eventos determinadas pelo governo da França para conter o agravamento da pandemia covid-19.

"Não recebemos nenhuma notificação até agora do governo ou da prefeitura de polícia. No momento, estamos no limite de 5.000 espectadores", afirmou Forquet sobre a presença de público no Grand Slam francês, adiado de maio para setembro devido à pandemia.

Na quarta-feira, o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, anunciou que os grandes eventos esportivos terão um limite de 1.000 pessoas em vez de 5.000 nas áreas de alerta reforçado, incluindo Paris, a partir de sábado.

"Conseguimos receber este pequeno número de 5.000 pessoas em um estádio de 12 hectares. Esperamos ver a evolução nas próximas horas, de agora até amanhã, para ver como iniciamos e realizamos o torneio", acrescentou Forget.

"Mesmo que tenha que ser muito prudente, temos todas as garantias para realizar o torneio em condições de segurança máxima. Nós somos responsáveis, tudo o que fizermos terá o aval do governo", destacou.

"Jogamos o torneio numa área equivalente a 15 campos de futebol, ao ar livre, todos usarão máscara, até os boleiros e árbitros", concluiu.