Liga dos Campeões e Liga Europa terão cinco substituições

A Uefa anunciou nesta quinta-feira que a regra que permite cinco substituições por equipe em cada jogo, provisoriamente aprovada devido aos efeitos da nova pandemia do coronavírus, será aplicada também nesta temporada nos torneios continentais, como Liga dos Campeões e Liga Europa.

A regra também será adotada nos jogos de seleções nacionais na Liga das Nações da Uefa e em competições femininas. Já sua aplicação na Eurocopa masculina, prevista para junho e julho de 2021, ainda será estudada.

"Serão autorizadas até cinco substituições (por equipe) em todas as partidas da Liga das Nações, na fase prévia da Liga dos Campeões, nas eliminatórias da Eurocopa Feminina, na Liga dos Campeões, na Liga Europa e na Liga dos Campeões Feminina ", informou a entidade que organiza o futebol europeu, após a reunião de sua Comissão Executiva, nesta quinta-feira, em Budapeste (Hungria).

Esta regra não seria aplicada na Liga das Nações iniciada agora em setembro, mas foi solicitada por vários treinadores, incluindo Luis Enrique Martínez (Espanha), Didier Deschamps (França) e Joachim Löw (Alemanha).

A regra das cinco substituições já foi aprovada por várias ligas nacionais para a temporada 2020-2021, como a francesa, a espanhola e a alemã. Já no Campeonato Inglês, foi decidido voltar às três substituições.

Este recurso foi utilizado durante as fases finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa, em agosto passado.

- Novas datas para jogos das seleções -

A Uefa também informou que acrescentou duas novas datas para os jogos das seleções, uma na janela de março de 2021 e a outra em setembro de 2021. Desta forma, cada uma dessas janelas terá três datas para cada seleção, ao invés das duas usuais.

Essas janelas de três partidas já começarão em outubro e novembro deste 2020, para recuperar as datas perdidas devido aos adiamentos forçados durante 2020 por conta da pandemia do coronavírus.

O organismo europeu aprovou também as datas da próxima fase final da Liga das Nações, competição que se encontra na segunda edição e da qual Portugal é o atual campeão.

Essa competição de seleções irá reunir na fase final os campeões dos quatro grupos da Liga A (1ª categoria). As semifinais serão nos dias 6 e 7 de outubro de 2021, com disputa pelo terceiro lugar e final no dia 10 de outubro de 2021.

Três países manifestaram interesse em organizar este evento: Itália, Holanda e Polônia.

Inicialmente, esse torneio final da Liga das Nações deveria ser em junho de 2021, mas essas datas estão agora bloqueadas pela Eurocopa, inicialmente marcada para 2020, mas atrasada um ano também pela pandemia de covid-19.