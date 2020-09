Ibrahimovic testa positivo para covid-19

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic,do Milan, testou positivo para o novo coronavírus, informou nesta quinta-feira o clube italiano, pouco antes de entrar em campo pela fase prévia da Liga Europa contra o time norueguês do Bodo-Glimt.

"Ibrahimovic testou positivo (para covid-19) em um controle antes do jogo de hoje (quinta-feira), Milan contra Bodo / Glimt", pela na terceira fase eliminatória da Liga Europa, informou a equipe de Milão.

"Informamos as autoridades sanitárias competentes e o jogador está de quarentena em casa. Todos os demais testes realizados no restante da equipe deram negativo", acrescentou o clube italiano.

Pouco depois, o próprio Ibrahimovic anunciou o resultado do exame com o seu habitual tom desafiante: "Dei negativo para covid ontem (quarta-feira) e positivo hoje (quinta-feira). Não tenho o menor sintoma. A covid teve coragem de me desafiar. Que pena para ela".

O jogador sueco está confinado em casa e não poderá disputar a partida pelo torneio europeu.

Com três gols nos últimos dois jogos pelo Milan, Ibrahimovic fará 39 anos no sábado da próxima semana.

A quarentena deve impedir o atacante sueco de entrar em campo pelas próximas duas partidas pelo Campeonato Italiano, contra o Crotone e o La Spezia, bem como um jogo da fase prévia da Liga Europa, caso o Milan consiga se classificar para a próxima etapa do torneio eliminatório.