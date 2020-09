Trump aceitará os resultados de uma eleição 'livre e justa', diz porta-voz

Porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany afirmou nesta quinta-feira, 24, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceitará os resultados "de uma eleição livre e justa". Durante entrevista coletiva, ela foi questionada sobre declarações recentes de Trump que mostram desconfiança com o processo eleitoral, como as críticas ao voto pelo correio e às cédulas. Ontem, Trump chegou a dizer que o processo eleitoral provavelmente acabará em disputa na Suprema Corte.



McEnany em seguida criticou a oposição democrata. Segundo ela, integrantes do partido rival já disseram que poderiam não aceitar o resultado e também que Trump apenas venceria neste ano se roubasse.



A porta-voz afirmou ainda que o presidente mantém sua meta de conseguir uma vacina para a covid-19 até o fim deste ano. Sobre o TikTok, ela disse que não tem detalhes, mas ressaltou que qualquer acordo sobre o aplicativo "precisa garantir 100% a segurança nacional".