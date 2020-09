Irã inaugura nova base marítima em zona estratégica no Golfo

Os Guardiães da Revolução Iranianos inauguraram uma nova base marítima no Estreito de Ormuz, zona estratégica do Golfo, que deve garantir sua "dominação" - anunciaram os meios de comunicação estatais, após meses de tensões entre o Irã e seu ferrenho inimigo, os Estados Unidos.

A base do martírio "Seyed Majid Rahbar" está localizada na província iraniana de Hormozgan (sul), perto da entrada do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto da exportação mundial de petróleo.

Esta via marítima estratégica e as águas circundantes do Golfo foram palco de fortes tensões entre Teerã e Washington no ano passado, com ataques misteriosos a navios, drones abatidos e captura de petroleiros.

"Esta base foi construída com o objetivo de controlar totalmente a entrada e saída de aviões e navios extraterritoriais" nas águas do Golfo, declarou o chefe dos Guardiães da Revolução, general Hossein Salami, na quarta-feira.

"Esta localização é um dos sítios defensivos mais estratégicos do país", acrescentou ele, segundo o site da televisão estatal.

A Marinha dos Guardiães, que opera em separado do restante das Forças Armadas iranianas, "dispõe agora de uma base marítima muito poderosa", após seis anos de construção, disse Salami.

O anúncio foi feito alguns dias depois de um porta-aviões dos EUA atravessar o Estreito de Ormuz para entrar no Golfo.