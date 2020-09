Comunicado do Business Wire :DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC) apresentou hoje suas mais recentes nomeações da liderança, fortalecendo ainda mais a equipe de liderança da DXC. A maioria são novos membros que iniciaram na DXC no ano passado. À medida que percorre a jornada de transformação da empresa, esta equipe está apresentando ao mercado a "nova DXC", cujo foco são seus clientes e seu pessoal.

Liderança da carteira de clientes da DXC

No ano passado, o CEO Mike Salvino recrutou novos líderes do setor de serviços de TI, que trazem uma experiência formidável na prestação de serviços aos clientes, inspirando pessoas e cuidando da administração e do crescimento de negócios. A DXC anuncia as seguintes nomeações e mudanças na equipe que administrará seus negócios e liderará a realização da sua jornada de transformação:

-- As Américas serão lideradas porJim Brady e David Swift. Jim ingressou na DXC em junho de 2020, vindo da Accumen, onde foi COO. Anteriormente, trabalhou na Accenture e na Honeywell. David Swift ingressou na DXC em novembro de 2019, vindo da Accolade, onde foi Diretor de Serviços. Anteriormente, trabalhou na Aon Hewitt e na Accenture.

-- A Ásia-Pacífico será liderada por Seelan Nayagam. Seelan está há seis anos na DXC, liderando a Austrália/Nova Zelândia (ANZ), e agora também liderará a Ásia como um negócio integrado.

-- Europa, Oriente Médio e África serão liderados por Tom Pettit eSteve Turpie. Tom ingressou na DXC em junho de 2020, vindo da Accenture, onde trabalhou por 25 anos. Seu cargo mais recente nesta empresa foi Diretor executivo sênior nos negócios de Saúde e Serviços públicos. Steve ingressou na DXC em novembro de 2019 e anteriormente ocupou cargos sênior em compras e sourcing estratégico na QBE Insurance Group Ltd. e na Zurich Insurance Company.

-- A DXC/Luxoft Analytics & Engineering será administrada como uma unidade de negócios sob a liderança de Dmitry Loschinin, quem era o CEO da Luxoft. Agora Dmitry liderará os negócios combinados da DXC/Luxoft Analytics & Engineering, que tem sido uma área em crescimento da DXC.

Funções corporativas

A DXC continua a fortalecer a liderança e as operações de suas Funções corporativas que dão suporte aos negócios com as seguintes nomeações:

-- Marketing e comunicações serão liderados porShari Wenker, que se concentrará na reconstrução da marca externa e internamente como Diretora de marketing e comunicações. Shari ingressou na DXC em abril de 2020, vinda da Accenture, onde trabalhou por 24 anos, e sua função mais recente nesta empresa foi liderar o marketing e comunicações.

-- O Departamento jurídico continuará a ser liderado pelo veterano na DXC, Bill Deckelman, Diretor jurídico e Secretário por 12 anos. Bill passará suas responsabilidades de Secretário para Zafar Hasan, Líder do Departamento jurídico corporativo, que ingressou na DXC há três anos.

"Estou muito satisfeito com a equipe de liderança que conseguimos criar para dirigir a 'nova DXC'" declarou Salvino. "Atraímos alguns talentos notáveis do setor e, junto com os líderes atuais, criamos uma equipe de liderança com um forte histórico de cumprir as expectativas dos clientes e pessoas. Estou animado para trabalhar pessoalmente com essa equipe e continuar a percorrer nossa jornada de transformação".

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações críticos para suas missões, ao mesmo tempo que moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados e garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. Com décadas de incentivo à inovação, as maiores empresas do mundo confiam na DXC para implantar nossa pilha de tecnologia empresarial para oferecer novos níveis de desempenho, competitividade e experiências dos clientes. Saiba mais sobre a história da DXC e nosso foco nas pessoas, clientes e execução operacional em www.dxc.technology.

Declarações prospectivas

Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa que não se referem direta e exclusivamente com fatos históricos constituem "declarações prospectivas". Estas declarações representam intenções, planos, expectativas e crenças da DXC e estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão fora do controle da DXC. Muitos fatores podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente de tais declarações prospectivas quanto à transação anunciada acima, incluindo riscos relacionados a: conclusão da transação no tempo previsto, incluindo a obtenção de aprovações regulatórias e de terceiros; condições nos mercados de crédito; tratamento tributário previsto para a transação proposta; passivos imprevistos; perda de receita; o impacto potencial do anúncio ou consumação da transação proposta nas relações com terceiros, incluindo clientes, funcionários e concorrentes; e atrasos ou interrupções nos negócios causadas pelas dificuldades ao separar o negócio vendido dos negócios restantes da DXC. Para obter uma descrição por escrito dos fatores que podem fazer com que os resultados reais dos negócios da DXC sejam materialmente diferentes das presentes declarações prospectivas, consulte a seção intitulada "Fatores de risco" no Relatório anual da DXC no Formulário 10-K para o ano fiscal finalizado em 31 de março de 2020, conforme atualizado nos registros subsequentes da SEC, incluindo o Relatório trimestral da empresa no Formulário 10-Q para o trimestre finalizado em 30 de junho de 2020, o qual devem ser analisados detalhadamente pelos leitores, pois contém informações importantes referentes a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes dos planos, expectativas e outros assuntos descritos neste comunicado à imprensa. Nenhuma garantia pode ser dada de que qualquer objetivo ou plano estabelecido em qualquer declaração prospectiva pode ser ou será alcançado, e os leitores ficam advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações que dizem respeito apenas à data em que foram feitas. A DXC se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar estas declarações prospectivas, seja como resultado de um evento subsequente ou de outro modo, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Rich Adamonis, Relações corporativas com a mídia, +1-862-228-3481, radamonis@dxc.com Shailesh Murali, M&A; e Relações com investidores, +1-703-245-9700, shailesh.murali@dxc.com

