Tradicionalistas católicos transferem restos de seu fundador Marcel Lefebvre

Os restos do bispo francês Marcel Lefebvre, fundador do movimento católico tradicionalista mais importante do mundo, foram transferidos nesta quinta-feira para a igreja de Econe (na Suíça) para permitir que os fiéis tenham um acesso mais fácil ao seu túmulo.

Fundador em 1970 da Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), cuja sede fica exatamente nesta aldeia de Valais (sul da Suíça), Lefebvre descansava no porão do seminário de seu movimento desde seu funeral, em 1991.

Após uma missa de ação de graças, em latim, para celebrar os 50 anos do movimento, seus restos foram transferidos para a cripta da igreja do Coração Imaculado de Maria na cidade suíça.

Cerca de mil pessoas, poucas delas com máscaras apesar das instruções prévias, participaram deste dia comemorativo, segundo a agência de notícias suíça ATS.

Aproximadamente 400 fiéis e religiosos puderam ocupar um lugar na igreja para assistir a missa, enquanto outras centenas viram a cerimônia em uma tela instalada em uma grande tenda ao ar livre.