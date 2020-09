UE faz apelo por medidas reforçadas para evitar segunda onda da pandemia

Os Estados membros da União Europeia (UE) devem reforçar "imediatamente" as medidas de controle e proteção para frear uma segunda onda da pandemia de coronavírus, afirmou nesta quinta-feira a comissária da Saúde do bloco, Stella Kyriakides.

"Todos os Estados membros devem reforçar as medidas imediatamente e diante do primeiro sinal de potenciais novos focos", afirmou a comissária, antes de destacar que "talvez seja a última chance de evitar a repetição da situação da primavera passada" (hemisfério norte).

Kyriakides recordou que em várias regiões do bloco "a situação agora é pior que no pico da pandemia em março e isto é realmente preocupante".

A comissária destacou que a flexibilização das medidas de controle no verão levou a "um aumento no número de casos".

"Não podemos baixar a guarda. Esta crise não foi superada", insistiu, antes de recordar que o inverno, que começará em breve na Europa, "é o período do ano em que temos mais doenças respiratórias".

Diante do cenário, Kyriakides disse que era "absolutamente necessário enviar uma mensagem clara e forte" a todos os países do bloco.

Ela ressaltou que em alguns países se observa um cansaço com as medidas instauradas para frear o avanço do vírus e um "desprezo pelas normas", que algumas vezes se traduzem em protestos.

A comissária pediu aos países que façam "todo o possível" para combater a desinformação e as notícias falsas sobre a covid-19, que criam "mais confusão para os cidadãos".