Comunicado do Business Wire :Taulia

Taulia, líder em soluções de tecnologia de capital de giro, anunciou hoje que Darcy Douglas, vice-presidente de Serviços Profissionais, foi listada como uma das indicadas para receber o prêmio First Women in Supply Chain (Primeira Mulher na Cadeia de Suprimentos) da revista Supply & Demand Chain Executive. O prêmio reconhece mulheres importantes no setor da cadeia de suprimentos que demonstraram um compromisso com a excelência em suas respectivas funções, e também apoia outras mulheres no desenvolvimento de suas carreiras e habilidades.

Darcy trabalha na Taulia há dez anos e sua liderança ajudou a empresa a crescer de uma pequena start-up até uma empresa com liderança no mercado, estabelecida no setor de finanças da cadeia de suprimentos. Durante seu tempo na Taulia, Darcy liderou a criação de três programas de liderança e desenvolvimento profissional que ajudam os funcionários da Taulia a aumentar suas habilidades e melhorar suas carreiras. Especificamente, Darcy criou o programa Iniciativa de Liderança para Taulia (LIFT) voltado às mulheres, que inclui um programa de mentoria, aulas de educação e outras atividades para inspirar o desenvolvimento e a liderança.

"A liderança da Darcy contribuiu significativamente para o sucesso e crescimento de Taulia. Durante seu tempo na Taulia, ela deu ênfase ao empoderamento das mulheres, ajudando-as a obter o máximo de suas carreiras. O programa LIFT teve tanto sucesso no desenvolvimento da liderança feminina que agora foi ampliado por toda a empresa. Estamos ansiosos para ver o que ela vai realizar a seguir", declarou Cedric Bru, CEO, Taulia.

"Ajudar a construir uma cultura que apoie o sucesso das mulheres em suas carreiras profissionais é muito importante para mim. À medida que continuamos a crescer globalmente, quero continuar a ajudar as mulheres a obter habilidades de liderança e profissionais, que lhes permitirão fazer tudo o que se propuserem a fazer", afirmou Darcy Douglas, vice-presidente de Serviços Profissionais na Taulia.

Supply & Demand Chain Executive recebeu mais de 200 inscrições para o prêmio Women in Supply Chain e a lista completa das ganhadoras pode ser encontrada no seu site.

Sobre a Taulia

Taulia é uma das principais provedoras de soluções de tecnologia de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia. Através da combinação exclusiva de sua plataforma de tecnologia, pessoas e processos, a Taulia ajuda as empresas a terem acesso ao valor vinculado à sua cadeia de suprimentos ao fazer a transição de práticas de gerenciamento de capital de giro ineficientes, e muitas vezes manuais, para estratégias de otimização de capital de giro com base em tecnologia. A visão de Taulia é criar um mundo onde todos os negócios prosperem, permitindo que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber. Uma rede de 2 milhões de empresas utiliza a tecnologia da Taulia e a empresa processa mais de US$ 510 bilhões todos os anos. A Taulia tem a confiança das maiores empresas do mundo, incluindo Airbus, AstraZeneca, Nissan e Vodafone. Para mais informações, visite www.taulia.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200923005908/pt/

Mary Arrizza Associada de Comunicações de Marketing mary.arrizza@taulia.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.