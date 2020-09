Comunicado do Business Wire :DC Administration Services, Inc.

DC Administration Services, Inc., em nome de seu Secretário, publicou hoje no site da DC as alterações propostas às cláusulas de Obrigação de Resultados e Revisão Externa das Regras da DC. Qualquer Participante do Mercado Elegível pode fornecer comentários sobre as alterações propostas às Regras da DC até às 17h EDT da terça-feira, 29 de setembro de 2020.

As alterações propostas às Regras da DC, junto com informações adicionais sobre os Comitês de Deliberações e o que eles fazem, podem ser encontradas no site dos Comitês de Deliberações: https://www.cdsdeterminationscommittees.org/.

Outras perguntas podem ser dirigidas a Mark Ferraris em mark.ferraris@citadelspv.com

