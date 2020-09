Pompeo: há consenso bipartidário sobre ameaça representada pela China

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmou que há consenso bipartidário em Washington "sobre a ameaça do Partido Comunista Chinês (PCC)". Em visita ao Senado de Wisconsin, nesta quarta-feira, Pompeo fez uma série de alertas sobre a influência chinesa, que seria diferente de outras, citando o Instituto Confúcio e questões como o financiamento de viagens. O secretário indicou que o PCC pode tentar buscar ligações independentes com Estados americanos, o que não seria uma "cooperação", mas uma ameaça à soberania. A ida de Pompeo ao Senado de Wisconsin foi a primeira de um secretário de Estado.



Para ajudar a Casa Branca, o secretário sugeriu que congressistas "podem passar normas de cooperação com o governo federal para proteção de propriedade intelectual" e assegurar que seus pares "não estão sendo influenciados por chineses". Ele reafirmou que a ideia de trazer liberdade a Pequim por meio do comércio não está funcionando, e que apenas está alimentando o comportamento "opressivo" da China, como no caso das violações de direitos humanos. Pompeo afirmou ainda que o que está acontecendo em Hong Kong é "prova do problema da China com compromissos".