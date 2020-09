Morre Pierre Troisgros, lendário chef francês três estrelas

O chef francês Pierre Troisgros, que se tornou famoso com seu irmão Jean ao revolucionar a culinária e fazer do hotel-restaurante familiar em Roanne (centro) um monumento da gastronomia, faleceu nesta quarta-feira (23) aos 92 anos - anunciou à AFP o diretor da Maison Troisgros, Patrice Laurent.

"Pierre Troisgros faleceu em sua casa em Coteau (perto de Roanne) no início da tarde", declarou Laurent, que trabalha para a casa há 30 anos.

"Seu filho Michel e sua esposa foram para lá e estão em choque", acrescentou, confirmando uma informação do jornal regional Le Progrès.

Depois de Paul Bocuse, de quem era muito próximo, e de Joël Robuchon, falecido em 2018, é mais um ícone da alta gastronomia francesa que sai de cena.

"A equipe está com o coração pesado esta noite. Soubemos da morte do chef Pierre Troisgros, que foi companheiro de viagem do sr. Paul por 70 anos de uma amizade extraordinária", reagiu no Twitter a equipe do restaurante Paul Bocuse.

Nascido em 3 de setembro de 1928, esse homem de bigode invariável e sorriso bem-humorado foi criado com seu irmão mais velho, Jean, no sabor da boa mesa por seus pais, à frente do Hôtel Moderne, em Roanne.

Os dois irmãos foram formados nos melhores restaurantes e trabalharam para obter a primeira estrela em 1955. O restaurante se tornou Les Frères Troisgros, com Pierre liderando a cozinha, Jean responsável pelos molhos e o pai Jean-Baptiste no salão e na adega.

Praticando uma cozinha inovadora, criativa mas simples e por vezes leve, Pierre se entregou a associações originais de sabores que prenunciaram a Nouvelle Cuisine, movimento do qual os irmãos Troisgros foram, com Michel Guérard, os precursores.

A segunda estrela foi atribuída à casa Roanne em 1965, e a terceira, em 1968.

Nesse mesmo ano, Christian Millau qualificou-o como "o melhor restaurante do mundo", uma opinião compartilhada pelo guia Zagat em 2007.

Quando Jean morreu repentinamente em 1983, o segundo filho de Pierre, Michel, nascido em 1958, juntou-se ao pai na cozinha, antes de assumir a liderança. Agora trabalha com seu filho, César, representante da quarta geração de Troisgros, no restaurante instalado desde fevereiro de 2017 em Ouches, no interior, a cerca de dez quilômetros de Roanne.

A família também abriu uma brasserie-épicerie em Roanne, e uma pousada, em Iguerande, em Saône-et-Loire.