Comunicado do Business Wire :Resorttrust, Inc.

A Resorttrust, Inc. (TOKYO: 4681) anunciou que o The Kahala Hotel & Resort Yokohama será inaugurado em 23 de setembro.

Um dos hotéis mais famosos de Honolulu, o The Kahala Hotel & Resort, continua a ser o destino favorito dos hóspedes de todo o mundo há mais de meio século. O Kahala Hotel & Resort Yokohama representa um primeiro passo para o crescimento da marca Kahala em todo o mundo.

Yokohama, a apenas 30 minutos de carro do aeroporto de Haneda, está convenientemente localizada e é uma comunidade rica em história e com uma cultura única. Também é considerada uma cidade global em ascensão.

Mas também há razões perfeitamente apropriadas para Yokohama ser o primeiro lugar no Japão a abrir uma marca de hotel havaiana. Em 1868, os primeiros emigrantes do Japão partiram da área de Osanbashi em Yokohama para o que era então o novo paraíso conhecido como Havaí. Algumas décadas depois, foi também em Yokohama onde o governo Meiji no Japão deu as boas-vindas ao seu primeiro convidado estatal, o Rei David Kalakaua do Reino do Havaí. Com base nas conexões entre Yokohama e o Havaí, e incorporando um espírito de aloha, The Kahala Hotel & Resort Yokohama continuará a tradição da hospitalidade havaiana e espera receber os hóspedes como ohana, o conceito havaiano que inclui família e amigos queridos.

Todos os esforços foram feitos para aderir à filosofia do Espírito de Kahala, que cultivou cuidadosamente a marca Kahala desde que o Kahala foi inaugurado na região de Kahala, no Havaí, há 56 anos. Uma nova história Kahala, com uma grande diversidade de rostos, será, portanto, oferecida também a todos de Yokohama.

NOTA: O Espírito de Kahala, uma ramificação do espírito de aloha, é a fonte da marca Kahala. Mostra profundo respeito pela vida, cultura e tradições dos povos locais.

Visão geral

Data de abertura: 23 de setembro de 2020 Nome: The Kahala Hotel & Resort Yokohama Endereço: 1-1-3 Minato Mirai, Nishi Ward, Yokohama City, Kanagawa Prefecture Acesso: A aproximadamente oito minutos a pé das estações Shintakashima ou Minatomirai na linha Minato Mirai, aproximadamente seis minutos de táxi da estação Yokohama na linha Tokaido, ou aproximadamente 20 minutos da estação Shinyokohama na linha Tokaido Shinkansen.

Website: https://thekahala.jp/yokohama/ Site oficial do Facebook: facebook.com/thekahalahotelandresortyokohama/ Conta oficial do Instagram: instagram.com/kahalaresort_yokohama

