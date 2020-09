Comunicado do Business Wire :UVD Robots

Com a última previsão da U.S. Travel Association da Tourism Economics que prevê perdas globais no valor US$ 505 bilhões até o final de 2020, a UVD Robots anunciou que seu robô de desinfecção autônomo está sendo cada vez mais implantado em hotéis, ferrovias e aeroportos no mundo inteiro. O robô móvel totalmente autônomo da UVD Robots integra luz UVC e um grande número de aplicativos especializados em desinfecção para desinfetar contra vírus e bactérias, não apenas em superfícies, mas também no ar, e oferecer um controle de infecção totalmente abrangente, além de solução de prevenção.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200923005193/pt/

"Right now it's critical for the hospitality industry to not only enhance how we protect travelers but also provide them with reassurance that we're taking every possible step from check-in to check-out," said Trish Berry, General Manager, YOTEL Boston. An extension of YOTEL's operation #SmartStay safety measures, the UVD Robot, named 'Vi-YO-Let', will offer an even deeper level of disinfection throughout high-touch public spaces and select cabins at YOTEL Boston. Photo credit: YOTEL Boston.

"Enquanto o setor de viagens e hospitalidade busca trazer os viajantes de volta ao setor, eles trabalham para atender às novas e intensificadas expectativas de segurança e limpeza para gerar confiança", disse Per Juul Nielsen, CEO da UVD Robots. "Como os nossos robôs UVD são simples, seguros e eficazes, trabalhamos com um número crescente de hotéis, aeroportos, ferrovias e outros para levar soluções de desinfecção de nível hospitalar a estas instalações. Não poderíamos estar mais entusiasmados por desempenhar um papel na recuperação deste setor."

Exemplos incluem:

- YOTEL Bostonanunciou que implementou a tecnologia da UVD Robots para limpar cabines selecionadas quando desocupadas, com todos os espaços públicos de alto contato também sendo desinfectados no fechamento.

- O Clarion Hotel & Congress Copenhagen Airport aplica o robô UVD para desinfectar salas de conferência e áreas públicas.

- O Gerald R. Ford International Airport (GRR) utiliza o robô UVD para desinfectar banheiros, áreas de retirada de bagagem, pontos de controle de passageiros, áreas de TSA e muito mais, após o expediente.

- Os robôs UVD estão operacionais no Aeroporto de Heathrow em Londres há vários meses.

- A Estação Ferroviária St. Pancras International em Londres emprega os robôs UVD para desinfectar banheiros nas estações.

Vários projetos adicionais também estão sendo realizados no setor de viagens no Oriente Médio, incluindo o Aeroporto Internacional de Hamad no Catar.

Sobre a UVD Robots e a Blue Ocean Robotics

UVD Robots é uma subsidiária de um dos grupos com liderança mundial no desenvolvimento de robôs de serviço profissional, Blue Ocean Robotics, que também inclui subsidiárias como a GoBe Robots, PTR Robots e Mink Robots. A Blue Ocean Robotics está sediada na "capital do robô" da Europa, Odense, na Dinamarca.

Link para o kit de imprensa

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200923005193/pt/

Merima Cikotic Blue Ocean Robotics mc@blue-ocean-robotics.com +45 71-99-56-06

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.