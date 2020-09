Queda do PIB espanhol no 2º trimestre foi menor que a anunciada

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha registrou queda de 17,8% no segundo trimestre na comparação com o período anterior, de acordo com os dados definitivos publicados nesta quarta-feira e que melhoram um pouco a estimativa inicial de -18,5% publicada em julho.

A modificação pouco mudará a tendência do ano: um colapso do crescimento econômico devido ao confinamento decretado para conter a pandemia de covid-19. A Espanha é um dos países mais afetados da Europa pela doença.

A quarta maior economia da zona do euro entrou em recessão após dois trimestres consecutivos de queda do PIB. No primeiro trimestre, o país registrou queda de 5,2%, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).