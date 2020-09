Congresso dos EUA chega a acordo para evitar paralisação do governo

A presidente democrata da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciou nesta terça-feira (22) que chegou a um acordo orçamentário com a Casa Branca e os republicanos, que vai até dezembro, para evitar o súbito esgotamento de fundos do governo americano em 30 de setembro.

A Câmara, de maioria democrata, deve votar na noite de terça-feira o texto, que estende o orçamento até 11 de dezembro a fim de impedir a chamada "paralisação" do governo.

"Chegamos a um acordo com os republicanos" no Congresso, bem como com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, "para adicionar quase 8 bilhões de dólares em assistência alimentar muito necessária para crianças em idade escolar e famílias que passam fome", escreveu Pelosi em um comunicado.

Os republicanos rejeitaram um primeiro rascunho do texto, sob o argumento de que as necessidades dos agricultores foram ignoradas. Os democratas moderados também ficaram indignados com a falta de auxílio ao setor agrícola.

Em meio à campanha para as eleições parlamentares, esse ponto foi crucial. O novo texto inclui fundos para os agricultores, mas com "maior vigilância" para garantir que não sejam "mal utilizados", disse Pelosi.

Com um Congresso profundamente dividido, a perspectiva da eleição presidencial de 3 de novembro tornou improvável que republicanos e democratas cheguem a um acordo amplo sobre um novo orçamento para 2021 antes que o ano fiscal termine em 30 de setembro.

Este acordo temporário adia as difíceis negociações até o prazo limite de 11 de dezembro.