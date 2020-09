Comunicado do Business Wire :Bioventus

A Bioventus, líder mundial em inovações para a cura ativa, está celebrando um marco e reconhecendo mais de dois milhões de tratamentos em todo o mundo com o DUROLANE, seu produto de ácido hialurônico (AH) para injeção única utilizado no tratamento de dores associadas à osteoartrite (OA). O DUROLANEé a terapia original de ácido hialurônico por injeção única e já ajudou pacientes em aproximadamente 30 países, sendo um tratamento confiável para médicos combaterem a OA.

Com segurança e eficácia comprovada, o DUROLANE possui mais estudos clínicos que qualquer outro HA de injeção única nos Estados Unidos e também já provou proporcionar maior redução de dores nos joelhos causadas por OA em relação ao Synvisc-One®.1,2 Ele possui efeito mais duradouro no alívio da dor em comparação com uma injeção de esteroides, é seguro, e o uso reiterado do DUROLANE não aumenta a incidência de eventos adversos.3,4

O DUROLANE está disponível em sua seringa original de 3 ml para o tratamento de grandes articulações e em uma seringa de 1 ml - conhecida como DUROLANE SJ- para o tratamento de pequenas articulações.* Ambas as versões da terapia são produzidas com uma tecnologia natural, segura e comprovada chamada NASHA®. Esse processo produz um AH estabilizado de elevado peso molecular, uma molécula de ocorrência natural que fornece lubrificação e amortecimento em uma articulação normal.

"O lançamento do DUROLANE em 2018 nos Estados Unidos impulsionou nosso crescimento para mais de dois milhões de tratamentos, um marco que nos dá muito orgulho. Ainda assim, há muitos pacientes mais a alcançar", declarou John Nosenzo, diretor comercial da Bioventus. "Nos Estados Unidos, mais de 14 milhões de pessoas sofrem de OA nos joelhos, e a osteoartrite afeta no geral mais de 240 milhões de pessoas em todo o mundo.5,6 Possibilitar que as pessoas voltem a seus estilos de vida ativos é nosso compromisso com o mercado, e temos a satisfação de saber que o DUROLANE está suprindo as necessidades de médicos e dos pacientes com OA tratados por eles."

Sobre a Bioventus

A Bioventus fornece produtos de bom custo-benefício e clinicamente comprovados que ajudam pessoas a se recuperarem de forma rápida e segura. Sua missão é fazer a diferença ajudando pacientes a retomarem e desfrutarem de uma vida ativa. As inovações para a cura ativa da Bioventus incluem ofertas para o tratamento da osteoartrite, além de curas cirúrgicas e não cirúrgicas de problemas ósseos. Estabelecida com base no compromisso com padrões de alta qualidade, medicina baseada em evidências e um forte comportamento ético, a Bioventus é uma parceira confiável para médicos de todo o mundo. Para saber mais, acesse www.bioventus.com e siga a empresa no LinkedIn e no Twitter.

Bioventus, o logotipo da Bioventus e DUROLANE são marcas comerciais registradas da Bioventus LLC. NASHA é uma marca registrada. Synvisc-One e Synvisc são marcas registradas da Genzyme Corporation.

*O DUROLANE SJ não está disponível nos Estados Unidos.

Resumo de indicação para uso: O DUROLANE é indicado para o tratamento de dor causada pela osteoartrite (OA) nos joelhos em pacientes que deixaram de responder adequadamente à terapia conservadora não farmacológica ou a analgésicos simples, por exemplo o acetaminofeno (paracetamol). Não injete o DUROLANE em pacientes com infecções nas articulações do joelho, doenças de pele ou outras infecções que afetem a área de aplicação da injeção. A terapia não deve ser administrada em pacientes com hipersensibilidade conhecida ou alergia a preparações com hialuronato de sódio. Os riscos podem incluir dor passageira ou inchaço no local da injeção. O DUROLANE ainda não foi testado em crianças, mulheres grávidas ou em etapa de amamentação. Informações completas sobre prescrição podem ser encontradas no rótulo do produto, em www.DUROLANE.com ou entrando em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bioventus, disponível pelo telefone 1-800-836-4080.

NOTA: As indicações mencionadas se destinam ao mercado dos Estados Unidos; as indicações podem variar em cada país. Entre em contato com seu representante local da Bioventus ou acesse www.durolane.com/uk/selection para consultar informações de prescrição específicas para o seu mercado.

Thomas Hill 919-474-6715 thomas.hill@bioventusglobal.com

