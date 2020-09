Sobe para 458 número de mortes de grávidas por covid-19 nas Américas, diz Opas

A Organização Pan-americana da Saúde (Opas) informou nesta terça-feira (22) que as mortes de mulheres grávidas por covid-19 chegaram a 458, 102 a mais que o número de óbitos registrados em 21 de agosto.

"A Opas informa mais de 60.000 casos confirmados de covid-19 em grávidas, com 458 mortes nas Américas", alertou em comunicado a organização com sede em Washington.

Os dois países com mais casos mortais são México, com 140, e Brasil, com 135, seguidos por Estados Unidos (44), Colômbia (40) e Peru (35).

No México, 40% das grávidas que faleceram morreram durante o terceiro trimestre da gestação.

A Opas reiterou um pedido para que se "intensifiquem os esforços para garantir o acesso aos serviços de atenção pré-natal" e ressaltou os estudos que indicam "um maior risco entre as mulheres grávidas de apresentar formas graves da covid-19".

No alerta anterior, emitido em 21 de agosto, a Opas contabilizava 28.387 casos do novo coronavírus em mulheres grávidas e 356 mortes.

O continente americano concentra a metade dos casos de covid-19 registrados no mundo e 55% das mortes acumuladas desde dezembro, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo contagem realizada pela AFP, a pandemia provocou a nível global 965.000 mortes e mais de 31,3 milhões de contaminações.