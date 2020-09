PIB da Argentina cai 19,1% no segundo trimestre de 2020

A economia argentina registrou queda de 19,1% no segundo trimestre de 2020 em relação ao mesmo trimestre de 2019, em meio ao confinamento por covid-19, informou nesta terça-feira o Instituto de Estatística e Censos (Indec).

Na comparação semestral, a queda é de 12,6% em comparação ao mesmo período de 2019, informou a agência.

A Argentina sofre desde março os efeitos da pandemia do coronavírus, com restrições de atividades, que atingem gravemente sua economia, em recessão desde 2018.

Segundo o Indec, os setores com maiores quedas no segundo trimestre foram Hotéis e Restaurantes (-73,4%) e Serviços Sociais e Pessoais (-67,7%).

Também caíram Construção (-52,1%), Indústria (-20,8%), Transportes e Comunicações (-22,5%) e Comércio (-16,9%).

A Argentina decretou o confinamento da população em 20 de março, com um freio quase total à economia.

O governo vem autorizando gradativamente a reativação de diversas atividades produtivas sob protocolos sanitários.

A Argentina registrou queda de 2,5% no Produto Interno Bruto em 2019, enquanto as projeções do Fundo Monetário Internacional estimam contração de 9,9% para este ano.