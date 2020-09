Queda de edifício deixa ao menos 26 mortos na Índia

Subiu para 26 o número de mortos no colapso de um prédio residencial de três andares no oeste da Índia na segunda-feira (21), e mais corpos podem ser encontrados sob os escombros - anunciaram as autoridades nesta terça.

As tarefas de busca continuavam hoje para encontrar possíveis sobreviventes nas ruínas do edifício em Bhiwandi, perto de Mumbai.

Na segunda-feira, os primeiros socorros da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) conseguiram resgatar 20 pessoas, incluindo duas crianças de 4 e 7 anos, e outras cinco nesta terça.

Um porta-voz da NDRF disse à imprensa que equipes de resgate, auxiliadas por cães farejadores, continuam a busca entre os escombros.

Ainda não se sabe as causas do acidente. Os desmoronamentos de edifícios são relativamente frequentes na Índia entre junho e setembro, durante a estação das chuvas fortes, que contribuem para enfraquecer as estruturas prediais.