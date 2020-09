Forte explosão em edifício do Hezbollah no sul do Líbano

Uma poderosa explosão abalou, nesta terça-feira (22), um prédio do movimento xiita armado Hezbollah nos arredores de um vilarejo no sul do Líbano, provocando colunas de fumaça preta, informaram fontes à AFP.

Referindo-se a um "acidente", uma fonte próxima ao partido pró-iraniano disse à AFP que se tratava de "um local do Hezbollah".

Um morador do vilarejo de Ain Qana falou sobre uma casa que serve como "centro do Hezbollah" e disse que membros do movimento isolaram a área.

E de acordo com "informações preliminares" de uma fonte militar, trata-se de um "local do Hezbollah".

Um fotógrafo da AFP viu militares armados na área.

De acordo com moradores, ambulâncias levaram várias vítimas, enquanto a agência de notícias libanesa relatou danos materiais limitados.

A explosão ocorreu em um "depósito de munições do Hezbollah", segundo uma fonte militar.

O Exército libanês disse em um comunicado que enviou forças de ordem ao local e que abriu "uma investigação sobre as causas da explosão".

O Hezbollah, apoiado pelo Irã, é o único grupo armado libanês que não se desarmou após a guerra civil de 1975-1990, e já travou várias guerras com Israel.

Um porta-voz do Exército israelense afirmou à AFP que não comentaria "informações de meios de comunicação estrangeiros".