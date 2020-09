EUA supera 200.000 mortos por covid-19

Os Estados Unidos superaram, nesta terça-feira (22), os 200.000 mortos pelo coronavírus, a seis semanas das eleições no país que decidem se o presidente Donald Trump, muito criticado por sua gestão da pandemia, terá um segundo mandato - informou a Universidade Johns Hopkins.

Segundo a instituição, a covid-19 deixa 200.005 mortos no país, que registra 6,86 milhões de casos de contágio até o momento.

Os Estados Unidos mantêm o número oficial de mortes mais alto do mundo há meses, à frente do Brasil e Índia, com 137.272 e 88.935 mortes, respectivamente.

Com 4% da população mundial, os Estados Unidos representam 20% das mortes registradas por covid-19 desde o surgimento do vírus na China no final do ano passado.

Trump insiste que sua gestão da pandemia é bem-sucedida. Já os críticos afirmam que essas estatísticas expõem o fracasso de seu governo em cumprir com seu maior desafio antes das eleições de 3 de novembro.