Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gestão de energia Eaton anunciou hoje a Twin Vortices Series (TVS®), tecnologia que provou ser um componente integral dos módulos de célula de combustível de hidrogênio, que se beneficiam do controle preciso do fluxo de ar oferecido pela unidade TVS para operar com eficiência máxima. O soprador de célula de combustível TVS é acionado eletricamente, fornecendo controle de ar rápido e preciso para permitir o controle rápido da tensão da célula de combustível para ciclos de trabalho transientes.

Eaton's Twin Vortices Series (TVS®) technology provides accurate and fast air control to enable rapid fuel cell voltage control. (Photo: Business Wire)

A tecnologia TVS da Eaton é conhecida em toda a indústria de transporte por suas aplicações de motores de combustão interna sobrealimentados, mas pequenas modificações tornaram a unidade ideal para células de combustível.

Para operar com eficiência, as pilhas de células de combustível precisam de fluxo de ar e hidrogênio controlado com precisão. As células de combustível são compostas por membranas de troca de prótons colocadas entre um eletrodo positivo (cátodo) e um eletrodo negativo (ânodo). O hidrogênio é introduzido no ânodo e o oxigênio do ar circundante é direcionado para o cátodo. As moléculas de hidrogênio então se dividem em prótons e elétrons devido a uma reação eletroquímica no catalisador da célula de combustível, permitindo que os prótons viajem através da membrana até o cátodo.

O número de camadas de membranas de troca de prótons dita a quantidade de energia que cada pilha individual pode produzir, o que, subsequentemente, significa que, quanto mais pilhas um veículo tem, mais potência ele produz.

Ao contrário do superalimentador TVS, o soprador de célula de combustível TVS é coberto por uma carcaça e montado diretamente em um motor elétrico, que opera em uma faixa de corrente contínua de 300 - 450 volts e não tem polia ou tampa frontal. O motor elétrico pode ser calibrado para operar a menos de 14.000 rotações por minuto. A tecnologia também é escalonável em uma ampla gama de cilindros de bomba e pode ser adaptada para atender às especificações individuais do cliente.

A Eaton já está fornecendo unidades de TVS a vários clientes para uso em ônibus movidos a hidrogênio, com planos de aumento de produção no futuro. A próxima etapa do programa de células de combustível TVS é desenvolver unidades que habilitem células de combustível de próxima geração, que terão maior densidade de potência, taxas de pressão, maior vida útil operacional e melhores níveis de ruído, vibração e aspereza.

A missão da Eaton é melhorar a qualidade de vida e o meio ambiente por meio do uso de tecnologias e serviços de gerenciamento de energia. Oferecemos soluções sustentáveis que ajudam nossos clientes a gerenciar com eficácia a energia elétrica, hidráulica e mecânica - com mais segurança, eficiência e confiabilidade. A receita da Eaton em 2019 foi de US$ 21,4 bilhões, e vendemos produtos para clientes em mais de 175 países. Temos aproximadamente 93.000 funcionários. Para mais informações, acesse www.eaton.com.

