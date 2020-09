Vizinhos da Belarus abrem as portas para o setor tecnológico

Levado pela turbulência política em torno das eleições presidenciais contestadas, o poderoso setor de TI de Belarus está tateando os países vizinhos, que ficariam felizes em vê-lo chegar até eles.

Apesar de uma economia altamente controlada pelo Estado e dependente da Rússia, com uma forte herança soviética e focada na agricultura e na indústria pesada, Belarus teve vários sucessos globais no campo das tecnologias digitais, como o popular videogame World de Tanks ou, em cooperação com israelenses, o aplicativo de mensagens Viber.

Após as eleições presidenciais de 9 de agosto, muitos trabalhadores de TI bielorrussos juntaram-se aos protestos, e milhares deles assinaram uma carta aberta pedindo nova votação e o fim da repressão imposta pelo autoritário presidente Alexander Lukashenko.

"Estamos prontos para compartilhar nosso sucesso com nossos amigos bielorrussos", disse Renata Zukowska, porta-voz da Agência Polonesa de Investimento e Comércio (PAIH), à AFP.

A PAIH acompanha um programa oficial denominado "Polônia. Porto comercial", que presta apoio jurídico e logístico a empresas bielorrussas e especialistas de TI que pretendam estabelecer-se neste país.

- Vale do Silício bielorrusso -

Com base em uma cultura científica herdada da antiga URSS e impulsionada por benefícios fiscais, o setor de TI de Belarus emprega atualmente cerca de 60.000 pessoas e responde por 5% do PIB do país, de acordo com estimativas.

Em 2005, Belarus criou um 'Parque de Alta Tecnologia', conhecido como Vale do Silício bielorrusso, uma zona de atividade na qual as empresas do setor estão isentas de impostos e, geralmente, livre dos problemas habituais enfrentados pelas empresas na esfera da ex-URSS, como disputas jurídicas incoerentes, pressão ou corrupção.

O idílio se desfez após a polêmica reeleição do presidente Lukashenko. Representantes do setor têm apoiado a oposição e se exposto à repressão das autoridades.

"Em meio à tensão, pressão e violência, não é possível se concentrar em fazer um bom trabalho", disse Lukasz Czajkowski, diretor da Associação Polonesa de Produtores de Software, SODA.

"Essas pessoas querem uma mudança. Eles têm contato com o mundo, trabalham para clientes ocidentais, portanto, viajam, têm uma vida melhor do que a maioria dos outros bielorrussos, têm outras aspirações", disse à AFP.

Com boa reputação, são bem-vindos em outros países. No início, foram para a Ucrânia, Lituânia e Cazaquistão.

Como a Polônia, os países bálticos, que fizeram parte da URSS e voltaram a ser independentes, aderiram à UE, e prevêem medidas de acolhimento para os bielorrussos e, em particular, para os trabalhadores do sector das tecnologias da informação.

Kaspars Rozkalns, diretor da Agência de Investimento e Desenvolvimento da Letônia (LIAA), acaba de mencionar pelo menos "29 empresas (bielorrussas) que estão considerando seriamente a relocação, enquanto outras 12 já decidiram".

A Lituânia destaca que há negociações com mais de 60 empresas bielorrussas, principalmente do setor de TI.

A presidente da Estônia, Kersti Kaljulaid, recebeu esta semana Valéri Tsepkalo, o pai do hub de TI de Belarus, que já foi próximo do regime e agora está refugiado na Polônia.