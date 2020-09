Microsoft compra ZeniMax por US$ 7,5 bilhões

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira um acordo para comprar a ZeniMax Media, matriz da empresa de jogos eletrônicos Bethesda Softworks, criadora de "Fallout" e dos jogos "Star Trek", em uma operação que alcançará 7,5 bilhões de dólares.

A aquisição de "um dos maiores desenvolvedores e editores de jogos do mundo (...) com 'The Elder Scrolls' e 'Fallout', entre tantos outros (...) aporta ao XBox uma carteira impressionante de jogos e tecnologias", afirmou a Microsoft em um comunicado.

A compra acontece algumas semanas antes da apresentação, em novembro, da nova geração do console XBox da Microsoft.