Senado: comissão aprova convite para Ernesto Araújo falar sobre visita de Pompeo

Após um movimento para barrar 33 indicações do presidente Jair Bolsonaro para embaixadas brasileiras, a Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado aprovou um convite para o ministro do Itamaraty, Ernesto Araújo, esclarecer a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima, na última sexta-feira, 18.



De acordo com informações da comissão, Araújo já aceitou o convite e estará em uma audiência pública presencial do colegiado na próxima quinta-feira, 23, às 10h. O requerimento foi apresentado pelo senador Telmário Mota (PROS-RR), que ameaçava barrar as sabatinas marcadas para esta segunda-feira, 21, em função da visita do secretário norte-americano.



Na semana passada, Pompeo esteve em Roraima. O motivo da viagem foi pressionar o governo de Nicolás Maduro e demonstrar o alinhamento dos EUA com os países do vizinhos da Venezuela. Em Boa Vista, Pompeo se referiu a Maduro como "traficante de drogas", lembrando as acusações que os EUA fizeram contra o chavista em março.



Após a aprovação do requerimento, a CRE do Senado seguiu com as indicações. Na pauta desta segunda-feira, 21, estão previstas sabatinas com 33 indicadores de Bolsonaro para embaixadas brasileiras no exterior. As nomeações dependem de aprovação do Senado. Depois da comissão, a votação ainda passará pelo plenário, o que deve ocorrer até sexta-feira, 25.