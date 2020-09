Pubs reabrem as portas na Irlanda, exceto em Dublin

Todos os pubs reabriram as portas nesta segunda-feira na Irlanda após seis meses de fechamento devido a covid-19, exceto na capital, Dublin, onde o número de contágios aumenta.

Os 7.000 pubs registrados na Irlanda fecharam em 16 de março, na véspera do Dia de São Patrício, devido ao confinamento no país.

Em 29 de junho, os estabelecimentos que servem comida foram autorizados a abrir, mas não os que vendem apenas bebidas, os "wet pubs".

O governo confirmou na semana passada que os pubs poderiam abrir nesta segunda-feira em todo território, com exceção dos que apenas servem bebidas em Dublin. A capital se tornou o maior foco da epidemia no país.

"Apesar dos esforços da população nas últimas semanas, estamos em uma posição muito perigosa", declarou o primeiro-ministro Micheal Martin em um discurso exibido pela televisão. "Existe uma ameaça real de que Dublin volte a ficar como nos piores dias da crise".

De acordo com as novas restrições, em vigor durante três semanas, na aglomeração de Dublin (1,3 milhão de habitantes dos cinco milhões em todo o país) apenas os estabelecimentos que servem refeições do lado de fora ou que preparem refeições para entrega podem abrir as portas.

A covid-19 provocou 1.792 mortes na Irlanda.