Desabamento deixa 10 mortos no oeste da Índia

Dez pessoas morreram e 20 podem estar presas nos escombros de um edifício residencial de três andares que desabou na madrugada desta segunda-feira no oeste da Índia.

O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira em Bhiwandi, uma cidade próxima à capital financeira do país, Mumbai.

"Dez pessoas morreram, conseguimos resgatar 11 pessoas", disse uma fonte do governo municipal de Thane, que administra a região de Bhiwandi.

As causas da tragédia não foram determinadas, mas os desabamentos de edifício são relativamente comuns na Índia entre junho e setembro, durante a temporada de monções, quando as fortes chuvas afetam as estruturas dos imóveis.