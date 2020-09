Biden: O que menos precisamos agora é uma crise institucional

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste domingo, 20, em discurso transmitido pela CNN, que a nomeação para a vaga da Suprema Corte, deixada pela juíza Ruth Bader Ginsburg, deve ser preenchida por nomeação do próximo presidente eleito.



"O que menos precisamos agora é uma crise institucional", disse o candidato. Ele chamou a atenção para o ocorrido em 2016, quando os republicanos bloquearam o candidato do presidente Barack Obama à Suprema Corte nove meses antes da eleição. Agora, faltam seis semanas para eleger o próximo presidente.



A juíza Ruth Bader Ginsburg faleceu na última sexta-feira e havia manifestado o desejo de só ser substituída após as eleições.