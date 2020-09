Cinco tenistas são excluídos da fase prévia de Roland Garros por covid-19

Cinco tenistas foram excluídos das fases classificatórias de Roland Garros, dois por terem testado positivo para covid-19 e outros três por serem "casos de contato" com seu treinador infectado, anunciou a direção de Roland Garros em um comunicado neste domingo, véspera do início da fase de classificação.

"Os cinco jogadores foram descartados do quadro das eliminatórias que começam amanhã (segunda-feira) e ficarão isolados por sete dias", disse o texto.

A identidade dos tenistas afetados não foi especificada. As eliminatórias de Roland Garros acontecem de segunda-feira, 21 de setembro, a sexta-feira, 25 de setembro. Os sorteios principais deste torneio, remarcado no outono europeu devido à nova pandemia de coronavírus, terão início no domingo, 27. Dentro das restrições do covid-19, Roland Garros só poderá receber no máximo 5.000 espectadores por dia.

A identidade dos tenistas afetados não foi especificada.

As eliminatórias de Roland Garros acontecem de segunda-feira, 21 de setembro, a sexta-feira, 25 de setembro. Os quadros principais deste torneio, remarcado para o outono europeu devido à pandemia de coronavírus, terão início no domingo, dia 27.

Dentro das restrições provocadas pela covid-19, Roland Garros só poderá receber no máximo 5.000 espectadores por dia.