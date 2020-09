México afirma que está comprometido com a luta antidrogas após ameaça de Trump

O governo do México informou neste domingo(20) que está comprometido com a luta contra o tráfico de drogas depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou com sanções caso o país não aumentasse seus esforços nesse sentido.

"O atual governo mantém seu compromisso de combater o narcotráfico e a violência associada a este fenômeno com todos os recursos legais disponíveis", afirmou em nota.

A chancelaria informou também que o governo tem enfrentado o problema por meio de programas sociais e "ações para desestabilizar a rede de produção, tráfico e comercialização de drogas".

O Executivo de Andrés Manuel López Obrador também destacou as apreensões de drogas e o bloqueio de contas bancárias vinculadas ao poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación.

Também afirmou que membros mexicanos e americanos de um grupo de alto nível se reuniram em várias ocasiões para tratar do problema.

"A responsabilidade compartilhada é um dos pilares fundamentais da cooperação com os Estados Unidos", afirmou.

A resposta vem dias depois que Trump indicou em um memorando publicado pela Casa Branca que, a menos que o governo mexicano demonstre progresso na luta contra as drogas, "correrá um sério risco de que se conclua que não cumpriu comprovadamente seus compromissos com o controle de drogas ".