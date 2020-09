Em 1o contato, Trump e premiê japonês defendem livre-comércio no Indo-Pacífico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o novo primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, reafirmaram a solidez de sua aliança e sua "visão comum de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta", durante o primeiro contato entre ambos por telefone, neste domingo (20).

Suga, de 71 anos, foi eleito primeiro-ministro pelo Parlamento de seu país na última quarta-feira. Assume no lugar de Shinzo Abe, que renunciou por razões de saúde.

Segundo a Casa Branca, o presidente Donald Trump parabenizou seu novo interlocutor por sua eleição.

"Os dois líderes conversaram sobre a importância de manter nossa visão compartilhada de uma região Indo-Pacífico livre e aberta", disse a Presidência dos EUA.

Esta região é cada vez mais dominada pela China, que tem disputas territoriais com vários de seus vizinhos no Mar do Sul da China.

Trump e Suga também se comprometeram a "fortalecer a aliança entre os Estados Unidos e o Japão e a trabalhar juntos para fortalecer a economia global", acrescentou a Casa Branca.